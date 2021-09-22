Kaymakam Bek, şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yemek programı düzenledi

Programa Kaymakam Mehmet Bek'in yanı sıra, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Uçar, İlçe Emniyet Amiri İsmail Gülmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Bedri Gün, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin birer emanet olduğunu vurgulayan Kaymakam Bek, yaptığı konuşmada '' Siz şehit aileleri ve gazilerimiz ile tanışmak, hasbihal etmek arzusu ile bir araya geldik. Şehitlik ve gazilik çok büyük bir mertebedir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Kapımız sizlere her daim açıktır. '' şeklinde konuştu.