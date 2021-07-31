Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik, Çadırkaya beldesinde yapılan çalışmalar hakkında Belde Belediye Başkanı İshak Birol'dan bilgi alarak, yapımı tamamlanan düğün salonunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra belde halkıyla bir araya gelen Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız, Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emre Özelgül, Kaymakam Çelik'e eşlik etti.