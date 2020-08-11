Kaymakam Çelik, çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, KÖYDES programı kapsamında yapımı devam çalışmaları yerinde inceledi.

Kısa bir süre önce göreve başlayan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan ilçesi Güzbulak köyü grup yolunda yapımı devam eden 2. kat asfaltlama çalışmalarını yerinde takip ederek bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, yaz sezonunda çalışmaların aksamadan devam etmesi için daha fazla gayret gösterileceğini belirtti.