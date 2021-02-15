İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Çelik, dikiş nakış kursunda incelemede bulundu

Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik’le beraber İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dikiş nakış kursunu ziyaret etti.

Erzincan'ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik'le beraber İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dikiş nakış kursunu ziyaret etti.


Kaymakam Çelik, kursiyerler tarafından hazırlanan ve el işi göz nuru olan ürünleri inceleyerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı. Onlarla sohbet eden Çelik çifti, kursa katılıp başarıyla devam eden kursiyerleri tebrik ederek, buradan öğrendiklerini yaşamlarına ve ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde devam ettirmeleri gerektiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.