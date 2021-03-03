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Kaymakam Çelik, jandarma ile beraber denetim yaptı

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Emniyet ve Kontrol Noktasını ziyaret ederek, denetimde bulundu.


Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında görev yapan personel ile korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemlere ve trafik kurallarına uyum konularında denetimde bulundu. İlçede, korona virüs (Covid-19) virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını belirten Kaymakam Çelik, İçişleri Bakanlığının Genelgelerinde belirtilen zorunlu haller dışında akşam 21.00'dan itibaren sokağa çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, Tercan halkının bu konuda gösterdiği duyarlılıktan memnun olduğunu belirtti.


Ardından Mercan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl'den çalışmalar hakkında bilgi alarak, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

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