Kaymakam Çelik, köy okullarını ziyaret etti

Kaymakam Musa Kazım Çelik, Kalecik, Kökpınar, Oğulveren ve Başbudak İlkokullarına ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Kaymakam Musa Kazım Çelik, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet edip hediyelerini verdi. Öğrencilere korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarının öneminden bahsetti. Okul Müdürlerinden okulların genel durumları ile ilgili bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik'e İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık eşlik etti.