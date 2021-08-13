Kaymakam Çelik, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Çelik, 2019 yılında yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen 33 adet Kalecik köyü iskân konutlarının KÖYDES programı kapsamında başlatılan 10 bin m kilit parke taşı yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, köydeki vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Gökpınar köyünü ziyaret eden Kaymakam Çelik, yapımı tamamlanan afet konutlarının alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy halkı ile bir araya gelerek talep ve şikâyetleri dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan, Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti.