Kaymakam Çelik, kütüphane açılışına katıldı

Kaymakam Musa Kazım Çelik, beldede kütüphane açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Beldemize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel emek verilmiş bir kütüphane olmuş. Gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm belde halkı bu güzel kütüphaneden faydalanacaklardır. Safiye Temizel teyzemiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İsmini verdiğimiz Hamdi Temizel amcamıza Allahtan rahmet diliyorum. Kütüphanemizde onun adı yaşatılacak, inşallah hayır duasıyla anılmaya devam edecektir.” dedi.

Açılışa Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kargın Belde Belediye Başkanı Zafer Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Doğu Dilan Hazar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Gökbudak, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.