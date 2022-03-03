Kaymakam Çelik öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde bulunan Şehit Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Recep Gündüz İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilk olarak Şehit Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokuluna giderek tadilatı tamamlanan kütüphanenin açılışını yaptı. Öğrenciler ile kitap okuyan Kaymakam Çelik çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Daha sonra Şehit Recep Gündüz İmam Hatip Lisesine giden Kaymakam Çelik, okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda okul müdürlerinden bilgi alıp derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Sancar, Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti.