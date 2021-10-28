Kaymakam Çelik okulları denetledi

Okullarda incelemelerde bulunan ve derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak daha çok çalışmalarını istedi ve pandemi tedbirlerini hatırlatarak, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen denetimde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Sancar, Kaymakam Musa Kazım Çelik' e eşlik etti.