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Kaymakam Çelik, Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Kaymakam Musa Kazım Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık ile birlikte Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Kaymakamı Musa Kazım Çelik lisenin mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda okul müdürü Fatih Ayan'dan bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çelik, maske-mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak derslerinde başarılar diledi.

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