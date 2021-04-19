Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi

Yol Emniyet ve Kontrol Noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Musa Kazım Çelik, çalışmalar hakkında Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı'dan bilgi alarak, görevli personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, korona virüs (covid-19) tedbirlerine yönelik hatırlatmalarda bulunup, seyahat izin belgelerini kontrol ederek, hayırlı yolculuklar ve hayırlı ramazanlar diledi.