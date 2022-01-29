Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi

Yol emniyet ve kontrol noktasında çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Musa Kazım Çelik, uygulama esnasında durdurulan vatandaşlarla sohbet edip, olumsuz hava koşullarından dolayı mağdur olmamaları için kış lastiği, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına uyma noktalarında hatırlatmalarda bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yol emniyet ve kontrol noktasında görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.