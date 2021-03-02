Kaymakam Çelik'ten kan bağışı

Korona virüse bağlı pandemi sürecinde kan bağışında yaşanan düşüşler ve buna bağlı olarak kan stoklarının azalmasından dolayı Erzincan Kan Merkezi ekipleri Tercan'ı ziyaret etti. Kaymakam Musa Kazım Çelik, kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

Bağış sonrası Kızılay personeli ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Kızılay'ımızın kan ver can ver kampanyasına Tercan'ımız olarak katkıda bulunarak biz de kan bağışımızı yaptık. Kan bağışı yaparak birden fazla insanın hayatını kurtarabiliriz. Pandemi sürecinden dolayı azalan kan bağışında, Tercanlı hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.