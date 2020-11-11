Kaymakam Çelik'ten kurumlara ziyaret

Erzincan'ın Tercan İlçe Kaymakamı

Kaymak Çelik, İlçe Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Kuş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personele çalışmalarında başarılar diledi.