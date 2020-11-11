İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Çelik'ten kurumlara ziyaret

Erzincan’ın Tercan İlçe KaymakamıKaymak Çelik, İlçe Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Kuş’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan'ın Tercan İlçe Kaymakamı


Kaymak Çelik, İlçe Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Kuş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Çelik, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personele çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.