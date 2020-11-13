Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Çelik, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iade-i ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyleyerek başkanlara misafir perverliklerinden dolayı teşekkür etti.