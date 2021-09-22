İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Gülderen, pazar yerini denetledi

Erzincan Çayırlı İlçesi Kaymakamı Ahmet Gülderen, Covid-19 ile mücadele kapsamında pazar yerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.


Kaymakam Gülderen, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, pazar yerleri ile ilgili talep ve görüşleri dinledi. Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini isteyen Gülderen, vatandaşlara hayırlı alışverişler dilerken pazarcı esnafına da bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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