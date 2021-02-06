Kaymakam Kaptanoğlu, esnafının sorunlarını dinledi Balkaya köyünü ziyaret etti

Erzincan'ın İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra da Balkaya köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ilçede kurulan pazardaki esnafı ziyaret ettiler.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, pazar yerini ziyareti sırasında satış yapan vatandaşlarla sohbet ederek bol kazançlı birgün diledi. Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, pazar yerinde esnaf ve halkla muhabbet ederek halkın ve esnafın sorun ve isteklerini dinledi. Ziyarete Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve ilçe protokolü katıldı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, daha sonra Balkaya köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. Köy muhtarı ve köy halkının sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu taleplerin ilgili kurumlarca takibinin sağlanacağını belirtti.

Ardından köyde hane ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu köyde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.

Ziyarete Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serden Güler, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, SYDV Müdürü Bedri Gün, KHGB Müdürü Bilal Çelik katıldı.