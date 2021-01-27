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Kaymakam Kaptanoğlu, jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Erzincan’ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.


Uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, sürücü ve yolculara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.


Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, "Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik gibi hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için yapılan uyarıları dikkate alalım. İnşallah bu süreci hep birlikte başarıyla atlatacağız." dedi.

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