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Kaymakam Karaca üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Anadolu Lisesini ziyaret ederek, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere hazırlık Kaynak kitapları dağıttı.


Kaymakam Karaca Tercan Anadolu Lisesini ziyaretinde Üniversiteye hazırlanan 48 öğrenciye destek olmak amacı ile üniversiteye hazırlık Kaynak kitapları dağıtarak onlarla sohbet etti.


Kaymakam Karaca, “Kuran-ı Kerim'in de ilk emri oku. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Kitap okuyacağız ve okutacağız. Amacımız, bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin Üniversiteye hazırlanmalarında destek verip onların başarıyı yakalamalarını sağlamaktır” dedi.

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