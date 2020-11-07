İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Kaykaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve teknik ekip ile birlikte ilerleyen dönemlerde Dumanlı Tabiat Parkında gerçekleşmesi planlanan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Eyüp Kaykaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'ndan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alıp, görüş alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.