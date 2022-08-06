İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Kaykaç, yapımı devam eden Cemevini yerinde inceledi

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve beraberindekiler inşaatı devam eden Cemevinde incelemelerde bulundu.


Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan ile birlikte ilçe merkezi sınırları içerisinde yapılan Cemevi inşaatını yerinde inceledi. Kaymakam Kaykaç, yüklenici firma yetkilisi Oğuzhan Sayar'dan Cemevi inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Kaykaç, Cemevi inşaatında sona yaklaşırken, geriye kalan eksikliklerin bir an evvel tamamlanması ve vatandaşların hizmetine kısa sürede açılması noktasında gerekli talimatları verdi.

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