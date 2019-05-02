Kaymakam Özdemir, ilçede devam eden inşaatları denetledi

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, Kaymakam Refiki Şeyma Aktaş ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sezai Bayram ile birlikte inşaatı devam etmekte olan Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, yapımı devam Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binasının 25 Mayıs 2018 tarihinde yer teslimi yapıldığını ifade ederek, yüzde 67 fiziki gerçekleştirilmeye sahip olduğunu kaydetti.

Daha sonra Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği hizmet binası ve 20 daire Polis lojmanını ziyaret ederek müteahhit firma yetkilisinden inşaat hakkında bilgiler alan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, inşaatı devam eden bu hizmet binalarının Refahiye'mize ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.