Kaymakam Özdemir, Kız Kur'an Kursunda incelemede bulundu

Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, ilçede bulunan Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, Kaymakam Refiki Şeyma Aktaş ve İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş ile birlikte Refahiye Müftülüğü Merkez yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Refahiye Müftüsü Mahmut Bektaş ve nöbetçi öğretmenlerden kurs hakkında bilgiler alan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, öğrencilerle sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü noktasında gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.