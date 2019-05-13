Kaymakam Özdemir, Mehmetçikle iftar yaptı

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın, vatani görevini yapmakta olan askerlere moral vermek için düzenlediği iftar yemeğinde; Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, eşi TBMM Başkan Müşaviri Doç. Dr. Fevzi Serkan Özdemir, Kaymakam Refiki Şeyma Aktaş, Refahiye İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Umut Tunalı ve ilçede vatani görevlerini yapmakta olan askerler aynı sofrada buluştu.

Düzenlenen iftar yemeğinin ardından Mehmetçiklerle sohbet eden Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, huzur ve asayişi sağlamak için 7/24 saat görevde olan Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.