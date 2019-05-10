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Kaymakam Polat Mehmetçikle iftar yaptı

Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı.

Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı.


İlk iftar programını askerlerle yapmayı tercih eden Kaymakam Polat, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerle bir araya gelerek, oruç açtı.


İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kulen' in ev sahipliği yaptığı iftar programına; Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Emniyet Amiri Yusuf Avşar, rütbeli personel ile askerler katıldı.


İlçe Kaymakamı Polat iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmasında; ilk iftar programını vatan savunması için görev yapan askerle yapmayı tercih ettiğini ifade ederek, Mehmetçikle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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