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Kaymakamdan filyasyon ekibine başarı belgesi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Tercan Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekibinde görevli personeli "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Tercan Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekibinde görevli personeli "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.


Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçemizde özverili bir şekilde görev yapan, filyasyon çalışmalarının her safhasında görev alarak evde hasta takibi, tedavisi, nakli, PCR test alımı ve filyasyon ekibinin koordinasyon, sevk ve idaresi gibi çalışmalarda görev alan ilçe filyasyon ekibimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.

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