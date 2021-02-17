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Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi

Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.


Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret edip bayramlarını kutladı ve şanlı Türk bayrağı hediye etti.


Kaymakam Çelik'e ziyaretine, Belediye Başkan vekili Levent Aktay, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Gazi Gökbudak, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Doğu Dilan Hazar'da katıldı.


Kaymakam Çelik, “Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. 17 Şubat 1918 tarihinin Tercan'ımız için önemi çok büyüktür. Bugün anısına esnafımıza en güzel hediyenin şanlı Türk bayrağımız olacağını düşündük. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tercanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

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