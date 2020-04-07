İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaysı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

Kayısı üretiminde Erzincan’da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ilçesinde kaysı ağaçları çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kayısı üretiminde Erzincan'da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ilçesinde kaysı ağaçları çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.


İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan'da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.


Kart postal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor.


Erzincan'da her yıl Mart ayının sonu, Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Binlerce kayısı ağacının çiçek açması ise muazzam görüntüler ortaya çıkartıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken bunun yaklaşık olarak 380 bini ise Erzincan'da bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.