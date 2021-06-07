Kaza ucuz atlatıldı, ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Erzincan - Erzurum karayolu 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 61 ABV 145 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç ters döndü. Kara yolunda meydana gelen tek taraflı kaza sonrası bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri araçta bulunan bir kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yol ortasında kalan aracın ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için trafik edipleri önlem aldı. Maddi hasar gören hafif ticari araç çekici yardımı ile kaza yerinde kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.