Kaza yapan minibüsten kurtulan çocuklar babalarını son yolculuğuna uğurladı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Erkan C. son yolculuğuna uğurlandı. Kaza yapan minibüsten kurtulup eve kadar yürüyen çocukların ise yaşadıkları şokun etkisini atlatamadıkları görüldü.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Karayaprak köyü arasındaki karayolunda meydana gelen kazada 24 M 6072 plakalı minibüs, sürücüsü Erkan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 11 yaşındaki S.C. ve 8 yaşındaki D.C. yaralı olarak kurtuldukları kazada yaklaşık 20 kilometre boyunca yürüyüp evlerine ulaşarak durumu annelerine iletti. Anne İpek C. ise yaşadığı şok sonrası durumu yetkililere haber verdi. Kaza yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri Karayaprak köyü muhtarı Erkan C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası Erzincan İl Özel İdaresine bağlı ekipler şarampole devrilen minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak üzere çalışma başlattı.

Kaza yapan minibüsün içinden sağ olarak kurulan 8 yaşındaki D.C, şarampole yuvarlandıklarını ve ağaca çarparak durduklarını ifade ederek, kafasını vurduğu için kaza sonrasını hatırlamadığını kaydetti.

Kaza yapan minibüste hayatını kaybeden Erkan C.'nin eşi İpek C. ise çocuklarının sabaha doğru eve geldiklerini belirterek, kaza yaptıklarını ve babalarını uyandıramadıklarını öte yandan babalarının cep telefonunu bulamadıkları için kendilerine ulaşamadıklarını anlattı.

Erkan C.'nin cenazesi Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Karayaprak köyü cemevinde cenaze töreninin ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi.