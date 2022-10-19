Kazada ölen üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Erzincan'da, otobüsten indikten sonra yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti. Ölen öğrencinin cenazesi morgdan alınarak uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Ulalar Mahallesi mevkiinde, 2 arkadaşıyla birlikte yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi. Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Oğulcan Derya'nın cenazesi bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak uçakla İstanbul'a gönderildi.

Morg önüne gelen kent protokolü, Oğulcan Derya'nın ailesi ve öğrenci arkadaşlarına başsağlığında bulundu.

Derya'nın cenazesinin İstanbul Bayrampaşa'da toprağa verileceği bildirildi.