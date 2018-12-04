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Kazada yaralanan 2 çocuğun kurtuluşu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 2 çocuk, minibüsün şarampole yuvarlandığı kazadan kurtulup eve kadar yürüdü.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2 çocuk, minibüsün şarampole yuvarlandığı kazadan kurtulup eve kadar yürüdü. Kazada çocukların babası hayatını kaybetti.


Kaza Refahiye ilçesi ile Karayaprak köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 M 6072 plakalı minibüs, sürücüsü Erkan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 11 yaşındaki S.C. ve 8 yaşındaki D.C. yaralı olarak kurtuldukları kazada durumu cep telefonuyla ailesine haber vermeye çalıştı. Fakat telefonun çekmemesi sebebiyle yaklaşık 20 kilometre boyunca yürüyerek evlerine ulaşan çocuklar durumu annelerine iletti.


Anne İpek C. yaşadığı şok sonrası durumu yetkililere haber verdi. Kaza yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri Karayaprak köyü muhtarı Erkan C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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