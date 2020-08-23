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Kazanın ardından dram çıktı

Erzincan’da önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından dram çıktı.

Erzincan'da önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından dram çıktı.


Kaza, önceki gün Erzincan Sivas kara yolunun 38. kilometresinde Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine giden Gürbüz Yolcu yönetimindeki 45 EV 504 plakalı otomobil, İlkin Çevik yönetimindeki 76 DK 440 plakalı tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde, Neslihan Polat ve İsmet Yolcu hayatını kaybetti. Kazada sürücü Gürbüz Yolcu, Hülya Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralanmıştı.



Cenaze yolunda kaza


Otomobil de bulunanların Manisa'dan Ağrı'ya yakınlarının cenazesine katılmak için gittikleri ortaya çıktı. 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında ölen anne Neslihan Polat, kaza esnasında 3 aylık bebeği Elif Ecrin Polat'a sımsıkı sarılarak hayata tutunmasını sağlamış.



İkinci çocuk da annesiz kaldı


Ayrıca acılı baba Hakan Polat'ın ilk eşini de doğum esnasında kaybettiği bu ilk eşinden de 1 kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.


Kazada hayatını kaybeden anne Neslihan Polat'ın çocuk tedavisi gördükten sonra 3 ay önce Elif Ecrin Polat'ı dünyaya getirdiği ve baba Hakan Polat'ın her iki eşinden olan iki kız çocuğu da annesiz kaldı.


Öte yandan kazada ölen anne Neslihan Polat Ağrı'da İsmet Yolcu ise Manisa'da defnedildi


Kazada hayatlarını kaybedenlerin yakını olan Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyon Başkanı Yunus Kılıç'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

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