İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kediyle yılanın kavgası kameraya yansıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kedi ile yılanın kavgasında pes eden sürüngen kaçarak canını kurtardı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kedi ile yılanın kavgasında pes eden sürüngen kaçarak canını kurtardı.


Kemaliye'de kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaldırım kenarındaki kedi yoldaki yılanı görünce üzerine doğru hamle yaptı. Bir süre yılanda kediye karşı koyarak direndi. Kedi yılana pençe darbeleri vurup dişleriyle ısırmaya çalışınca yılan çareyi kaçmakta bulup canını kurtardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.