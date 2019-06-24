Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 2 il için gök gürültülü aralıklı sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede Kemah 37 dereceyi gördü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; Erzurum'un kuzeydoğusu ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'da 10, Erzurum'da 12, Ağrı ve Tunceli'de 11, Erzincan'da 19, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 37, Tunceli ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 28, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.