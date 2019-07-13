Kemah MYO müdürlüğünde görev değişimi

Öğr. Üyesi Hüseyin Bulut, görevini Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Etem Osma'ya devretti.

Görev değişimi dolayısıyla Kemah Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde görev devir-teslim töreni düzenlendi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit Bayata ve Yüksekokul akademik ve idari personelinin de hazır bulunduğu devir-teslim töreninde, Dr. Öğr. Üyesi Bulut'a görev süresince Kemah Meslek Yüksekokuluna bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Görevlerin bayrak yarışı, aslolanın kurumların baki kalması ve görev bayrağını daha ileriye ve yükseğe taşımak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Levent, görevi devralan Doç. Dr. Etem Osma'ya da yeni görevinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından karşılıklı plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.