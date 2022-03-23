Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah Kaymakamlığı ve Kemah Gençlik Merkezinin işbirliği ile Kemah'ta Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı, Kemah Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kemah Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Programa Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Kemah Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Selim Önder, Hakim Mehmet Ünal Şenel, protokol ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, Kaymakamımız Muhammet Şükrü Pekpak Nevruz ateşi yakıldı. Günün anlamına binaen türkülerin seslendirildiği etkinlikte çuval yarışmaları, matrak, dart, Geleneksel Türk Okçuluğu gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmaların ardından dereceye giren gençler ödüllendirildi.