Kemaliye Çevre Platformu ilçenin köprü ve yollarına dikkat çekti

Kemaliye Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Köprüler ve yollar, hatta demiryolları ve havalimanları. Ulaşım ağı her ülkenin adeta damarlarıdır. Kentlere, köylere hayat taşırlar. Köprülerin ve yolların lojistik anlamda stratejik önemi vardır.

Kemaliye'nin iki önemli köprülerinden biri Şırzı, diğeri Recep Yazıcıoğlu (Başpınar) Köprüsü. Şırzı Köprüsü, Kemaliye'yi kuzeyden dışarıya bağlayarak, önemli lojistik rol üstlenmektedir. Recep Yazıcıoğlu (Başpınar) Köprüsü, Kemaliye şehir merkezine göre Fırat'ın karşısında bulunan grup köylerine bağlantı sağlama işlevini yerine getirirken, komşu Tunceli'yle de bağlantı sağlamaktadır.

Kemaliye'nin engebeli ve derin vadili arazisi, olası bir depremde göçebilir. Köprüler ve yollar kullanılamaz hale gelebilir. Kemaliye'ye gelecek yardımlar engelleneceği gibi, acil yardıma ihtiyacı olan köylere ulaşılması da mümkün olmayacaktır. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yaşanan faciaların Kemaliye'de yaşanmaması ve Kemaliye'nin imkânsızla karşılaşmaması için, köprüler, yollar, küçük köprüler ve menfezler acilen fenni denetimden geçirilerek alternatiflerinin planlanması çok önemli.

Korkunç deprem manzaralarıyla karşılaşmamak için, deprem öncesi önlemlerin alınması valinin, kaymakamın, özel idarenin, belediyenin ve köy muhtarlarının sorumluluğundadır. Uyarıları göz ardı etmek, ileride kendilerini töhmet altında bırakacak ve bir şekilde hesabını vermek zorunda kalacaklardır. Kaynak nereden bulunacak? mazeretini duymak istemiyoruz. Siz yetkili ve sorumlusunuz. Kaynak bulmak da sizin işiniz.” ifadelerine yer verildi.