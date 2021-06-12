Kemaliye de yaz temel eğitim kampı kuruldu

Dağcılar yaz temel eğitimi için Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kamp kurdu.

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübünün (EDKİK) Kemaliye'de yaptığı yaz temel ve ilk yardım kampı 12 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğitime 4 milli sporcunun yanında genç dağcı adayları da katıldı.

EDKİK Başkanı Öğretim Görevlisi Yılmaz Ünal başkanlığında ilk yardım eğitimi kursunu veren aynı zamanda EDKİK dağ kayağı milli sporcusu pratisyen doktor Ayhan Enes Işık, “Eğitimleri Dağcılık Federasyonumuzun Kemaliye'de vereceği yaz dağcılık eğitimine ön hazırlık olarak veriyoruz” dedi.

Kampta genç dağcı adayları, öncelikle kamp bilgisi, tırmanma, ip düğümleri ve hayati idame denilen dağcılık eğitimlerini aldı.