Kemaliye dutu coğrafi işaret aldı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Atalarımızın bize emaneti olan, yıllarca insanımızın hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını sağlayan, dünyaca tanınmış ve bilinen, ilçemizin ismi ile anılan Kemaliye (Eğin) dutu, belediyemizin başlattığı çalışmalar sonucunda nihayete ermiş ve tescillenmiştir. Kemaliye (Eğin) dutu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş ve coğrafi işaretini almıştır. Kemaliye'mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.