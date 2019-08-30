Kemaliye Kaymakamı Atıcı göreve başladı

Kemaliye Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa İlhan'ın İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Hınıs Kaymakamı olarak atanmasının ardından yerine atanan Kaymakam Murat Atıcı göreve başladı.

Resmi gazetede yayımlanan son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesi ile Erzurum'un Hınıs ilçesine atanan Erzincan Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan yerine atanan Balıkesir Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Murat Atıcı Kimdir?

1985 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 2003 yılında Elazığ'da tamamladı. 2003-2005 yıllarında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği okudu.2005 yılında bu bölümü bırakarak; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazanıp, 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında SGK İstanbul İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığının 2013 yılında yaptığı Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Elazığ Valiliğinde Valilik Stajını, Kırklareli İli Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde ve Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını, Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde ve Ankara İli Haymana ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Elazığ ili Palu, Karakoçan ve Sivrice ilçeleri ile Malatya İli Yeşilyurt ve Karasu ilçelerinde valilik oluruyla vekalet görevlerinde bulundu. Almanya'nın Hamburg Eyaletinde, Goethe Enstitüsü'nde 8 ay dil eğitimi olmak üzere 1 yıl boyunca Almanya kamu kurum ve kuruluşları ile ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu'nda incelemeler yaptı İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Bedriye Hanımla evli olan Atıcı Almanca ve İngilizce bilmektedir.