İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemaliye Kaymakamlığı'nda görev değişimi

Giresun’da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı’nın görev yerleri değişti.

Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı'nın görev yerleri değişti.


Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı'nın görev yerleri değişti. Elazığ'da meydana gelen deprem ve sonrasında Kemaliye'de, ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayan Kaymakam Murat Atıcı, Dereli'de, Kaymakam Emre Yeşilbaş'da, Kemaliye ilçesinde yeni görevlerine başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.