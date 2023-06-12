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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin program içeriği belli oldu

Uluslararası 44’ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 23-25 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası 44'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 23-25 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Birçok doğa sporunun gerçekleşeceği şenliğin program içeriği açıklandı.


Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 44'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenlik 23- 25 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 44'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:


23 Haziran Cuma günü


Eğin Dağı dikey kilometre koşusu, patika yürüyüşü, resmi açılış, sanat sergisi, su sporları.


24 Haziran Cumartesi günü


Via Ferrata tırmanışı, Kemaliye silk road, masal atölye çalışmaları, su sporları, astronomi etkinliği.


25 Haziran Pazar günü


Dağ bisiklet yarışı, gastronomi etkinliği, Kemaliye festival run, Kemaliye dart canyon run, Kemaliye stoneroad run.


Öte yandan yamaç paraşütü etkinliği hava durumunun müsaitliğine göre şenlik boyunca yapılacak.

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