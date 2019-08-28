Kemaliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Kemaliye'de vatandaşların daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için ekipler bu kez gıda satışı yapan işyerlerine yönelik uygulama yaptı. Kasap, pide fırını, lokanta, bakkal, pastane, unlu mamulleri ve marketlerde kapsamlı denetimler yaptı.

Zabıta ekipleri denetimlerde, hijyen ve ruhsat kontrolleri yaptı. Ekipler pastanelerin imalathanelerinde üretimde kullanılan malzemelerin temizliğini de kontrol etti. Fırınlarda ekmeklerin belirlenen gramajlarda ekmek ürerimi yapıp yapmadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, hijyen kurallarına harfiyen uyulmasını istedi. Kontrolleri yapılan işyerlerinde eksiklikleri bulunanlara gerekli uyarılar yapılarak rapor tutuldu.