İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yolcu minibüsü Fırat Nehri’ne uçtu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Suda kaybolan 1 kişi ise aranıyor.


Kaza, gece saatlerinde Kemaliye girişindeki Şırzi Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.


Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.


Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.