Kemaliye'de yılsonu sergisi

Serginin açılışı Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Şube Müdürü Turgut Çakmak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurgül Nazlı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özlem Öcal Taştan tarafından gerçekleştirildi.

Yıl boyunca el emeği ve göz nuru ile yapılan eserler bu sergide katılımcıların beğenisine sunuldu. Katılımcıların yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği sergiye katılım oldukça yoğun oldu. Özellikle Kemaliye Eğin Halıları ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Serginin sonuna doğru Nimet Talu Halk Eğitimi Merkezinin kursiyerleri, katılım belgelerini aldılar. Sergi sonunda mini bir dinleti yapan kursiyerler ilgiden oldukça memnun kaldıklarını belirttiler.