Kemaliyeliler altın madenine karşı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve çevresinde maden arama çalışmalarına karşı çıkan vatandaşlar tek yürek oldu.

Kemaliye, köyleri ve çevresinde altın madeni çıkarmak için başlatılan girişimlere engel olmak için KEMAV ve Kemaliye Belediyesi öncülüğünde konu ile ilgili dava aşamasına geçildi.

MHP'li Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Bu girişimleri desteklemek Kemaliye'mizi korumak üzere yüzlerce hemşehrimiz gruplar halinde Kemaliye Noterliğine gelmiş, mücadele edecek. Avukatlarımıza vekâletlerini vermişlerdir. Hem köylerimizden hem de ilçe merkezimizden katılım gösteren ‘Başka Kemaliye yok memleketimizi kimselere vermeyeceğiz' diyen tüm dostlarımıza verdikleri güçten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.” dedi.

“75 tonluk yer altı patlayıcı depolama alanı amaçlı hazırlanan uygulama imar planına onay”

Öte yandan Erzincan İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısında İliç'te 75 tonluk yer altı patlayıcı depolama alanı amaçlı hazırlanan uygulama imar planına onay çıktı.

Konuyla ilgili Erzincan İl Genel Meclisi'nden eylül ayı toplantısına ilişkin basınla paylaşılan açıklamada maddeler arasında, “İliç İlçesi Çöpler köyü 107 ada, 106 ve 115 parsel numaralı köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında yer alan taşınmazların yaklaşık 11,7 ha'lık kısmında Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 75 tonluk yer altı patlayıcı depolama alanı amaçlı hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına karar verildi” denildi.