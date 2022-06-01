Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşın 14 bin 400 TL'sini dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Biriketçiler Sitesi'nde faaliyet gösteren S.Ş. isimli şahsın işlettiği iş yerine giden S.Ç. ve S.Ç. isimli iki şüpheli şahıs, işyeri sahibi S.Ş.'yi malzeme ölçümü yapmak üzere araçlarına bindirdi ve daha sonra kendilerini polis olarak tanıtıp araç içerisinde şahıstan "Senin yüz kızartıcı suçun var biz emniyetteniz bunun cezası 30 bin TL" diyerek 14 bin 400 TL parasını aldılar. Daha sonra dolandırıldığını anlayan şahıs durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde iki şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.