“Kente ve Çevreye Yerel Düzeyden Bakış” paneli düzenlendi

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Vali Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Efe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, konuşmacı olarak Malatya İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Mihriban Şengül, Yüksek Şehir Plancısı Semiha Resuloğlu Dumdu ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Haydar Efe'nin açılış konuşması ile başlayan panel, Prof. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğünde panelistlerin sunumları ile devam etti.

“Kente ve Çevreye Yerel Düzeyden Bakış” adlı panel, Malatya İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mihriban Şengül'ün “HES Projelerinin Yerel Halk Tarafından Algılanış Biçimi”, Yüksek Şehir Plancısı Semiha Resuloğlu Dumdu'nun “Erzincan'da Kentleşme Süreci-1992 Depreminden Sonra” ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar'ın “Yeni Nesil Kamusal Mekânların Kent Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” adlı sunumlarının ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.